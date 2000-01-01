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ИЦХАК ГЕРЦОГ: СЛЕДУЮЩИЙ ТЕРАКТ - НЕ ЗА ГОРАМИ | Фото:23.11 07:16   MIGnews.com

ИЦХАК ГЕРЦОГ: СЛЕДУЮЩИЙ ТЕРАКТ - НЕ ЗА ГОРАМИ

В своей речи на саммите Антидиффамационной лиги (ADL) «Never is Now», проходящей в Нью-Йорке, председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог предупредил, что следующий антисемитский теракт - не за горами.

«Если бы я стоял здесь полтора года назад и сказал вам, что в Соединенных Штатах для евреев стало обычным по субботам приходить в синагогу, охраняемую вооруженными охранниками и полицейскими машинами, вы бы, скорей всего, подняли меня на смех. К сожалению, сегодня - это печальная реальность. Следующий теракт не за горами, евреи во всем мире ощущают реальную угрозу», - сказал Герцог.

В связи с ростом антисемитизма, Герцог в последние месяцы находится в контакте с мировыми лидерами, в том числе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, канцлером Австрии доктором Бриджит Биерлейн и другими.

В своем выступлении Герцог изложил трехуровневый подход Еврейского агентства к борьбе с антисемитизмом, ставший частью организационной реформы агентства, объявленной в прошлом месяце. Первый - это повышение физической безопасности еврейских общин во всем мире с помощью Фонда содействия безопасности Еврейского агентства.

Этот фонд предоставил синагоге в Галле в Германии укрепленную дверь, которая препятствовала проникновению вооруженного боевика в Йом Кипур. Следующий уровень - пропаганда законодательства по борьбе с антисемитизмом, включает в себя лоббирование по всему миру с целью признания странами международного определения антисемитизма и призыв к правительствам назначить уполномоченных по борьбе с антисемитизмом в муниципалитетах.

И, наконец, активная разработка образовательных инициатива.

«Мы должны работать с правительствами, чтобы молодежь узнала об истории евреев, антисемитизме и Холокосте, одновременно используя все возможности социальных сетей и нестандартные разъяснительные кампании вне формальных рамок »,- заявил Герцог.

Давид Шехтер,
пресс-секретарь Еврейского агентства.
на фотографии пресс-службы Сохнута - И. Герцог во время выступления


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