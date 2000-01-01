Кахоль Лаван требует немедленной отставки Нетаниягу
Лидеры "Кахоль-Лаван" потребовали от Биньямина Нетаниягу немедленно уйти в отставку.
С аналогичным требованием они обратились к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту, который выдвинул обвинения, передает The Jerusalem Post.
"На основании решения Верховного суда министр, которому предъявлено обвинение, не может продолжать занимать свой пост. Поэтому крайне важно, чтобы вы освободили министерские посты, которые вы занимаете в правительстве Израиля", – сказано в официальном письме "Кахоль Лаван".
Накануне лидер "Аводы" Амир Перец поручил адвокатам своей партии обратиться в Верховный суд с петицией, требованием котором является отставка Нетаниягу из-за его уголовных обвинений.
"Обвинения Нетаниягу являются причиной того, что у нас нет правительства. При демократии мы не можем принять премьер-министра под обвинением", – отметил он.