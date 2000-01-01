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Кац поддержал Нетаниягу: Израиль - правовое государство | Фото:22.11 14:09   MIGnews.com

Кац поддержал Нетаниягу: Израиль - правовое государство

Министр иностранных дел Исраэль Кац поддержал премьер-министра Биньмину Нетаниягу.

Таким образом он отреагировал на обвинительный акт, передает пресс-служба главы МИД.

"В этот трудный момент я хочу выразить поддержку премьер-министру. Израиль – правовое государство, и на каждого гражданина распространяется презумпция невиновности. Это также верно и относительно главы правительства Биньямина Нетаниягу, патриота Израиля, который всю свою жизнь посвятил укреплению безопасности страны и усилению статуса Израиля в мире, многим пожертвовав для блага государства Израиль", – сказал Кац.

По его словам, политическим оппонентам следует понимать, что до тех пор, пока в рамках юридических норм Нетаниягу не отстранен от исполнения обязанностей премьер-министра, он может занимать свой пост.

"Только общественность в лице своих представителей в Кнессете имеет право в демократическом порядке решить кто будет руководить страной в этот непростой период", – резюмировал он.


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