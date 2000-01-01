22.11 13:50 MIGnews.com

Южно-Китайское море: Пекин обвинил США в провокации

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Китай обвинил США в провокациях в Южно-Китайском море после того, как американские военные корабли прошли в непосредственной близости от ряда спорных островов.С таким заявлением в пятницу, 22 ноября, выступил официальный представитель Южного военного округа КНР Ли Хуаминь, передает The Paper."20 и 21 ноября корабль прибрежной зоны Gabrielle Giffords и эсминец Wayne Meyer соответственно самовольно прошли вблизи архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша)", – сказал он.По словам официального представителя Южного военного округа, Вашингтон неоднократно направлял корабли Южно-Китайского моря, "что сеяло смуту и создавало волнения"."Во избежание неприятностей мы призываем США прекратить подобные рискованные и провокационные действия. Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и близлежащей акваторией. Независимо от того, к каким хитроумным трюкам и хитростям прибегает американская сторона, китайская армия полна решимости и способна защищать безопасность национального суверенитета, поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море", – резюмировал он.Что примечательно, по сообщениям СМИ, 20 ноября в Южно-Китайском море прогремел "подводный взрыв", мощностью в 10-20 килотонн. Роспотребнадзор в связи с этим усилил мониторинг за уровнем радиации.По информации сети мониторинга окружающей среды uRADMonitor, выброс был зафиксирован в следующих местах: в китайском Чжаньцзяне – 0,24 микрозиверта/час, в Шэньчжене — 0,23, в Сингапуре — 0,21. Значение радиации в Куала-Лумпуре – 0,06 микрозиверта/час. Для человека наиболее безопасными считаются дозы радиации до 0,2.