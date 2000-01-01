Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Бен-Гвир и Охана поддержали Нетаниягу: не бойтесь | Фото:22.11 11:03   MIGnews.com

Бен-Гвир и Охана поддержали Нетаниягу: бояться нечего

Известный израильский адвокат Итамар Бен-Гвир назвал "бредовым и неуважительным" обвинение против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Он напомнил, что Шай Ницан подал против него десятки обвинений, сообщает издание "Аруц Шева".

"Это – печальный день для Израиля. Государственный прокурор Шай Ницан тащит Авихая Мандельблитта и выдвигает нереальные и презренные обвинения против Нетаниягу: избирательное правоприменение, грязные следственные действия и множество других методов. Шай Ницан подал против меня десятки обвинений, и в большинстве случаев я был оправдан. Желаю этого и премьер-министру", – сказал он.

Знак поддержки премьер-министру также выразил министр юстиции Амир Охана, заявив, что гордится тем, что стоит "рядом с Биньямином Нетаниягу".

"В государстве Израиль вина человека должна быть доказана в суде. Ни в телестудиях, ни в социальных сетях, ни даже в прокуратуре. Я видел много обвинительных актов, которые рухнули. Множество общественных деятелей ранее сталкивались с обвинениями – и были оправданы. Яаков Неэман, Рафаэль Эйтан, Авигдор Кахалани. У меня нет никаких сомнений, когда я говорю из личного опыта и знания: Биньямин Нетаниягу – не коррумпированный человек", – подчеркнул Охана.

По его словам, Нетаниягу посвятил Израилю свои лучшие годы, заботясь о гражданах.

"И я очень горжусь тем, что поддерживаю его в этот трудный момент. Я горжусь вами, моими коллегами по министерству и депутатами Кнессета, которые стоят плечом к плечу с нами, и я абсолютно уверен, что история докажет – это именно то место, где можно стоять", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:10
Кремль: казнь сирийца "вагнеровцами" не относится к ВС РФ
11:49
Цилиндр Гитлера ушел с молотка за $55 тысяч  
11:30
Трагедия под Северодвинском:РФ будет совершенствовать оружие
10:45
Футболистки помогают создать ремейк израильского шоу в США
10:21
Убийца сына экс-президента ФРГ мстил его семье
10:02
Объединенный список: опасность Нетаниягу возросла
09:40
Греция закрывает миграционные лагеря и создает центры
09:30
В ЧВК "Вагнер" оправдались за жестокую казнь дезертира
09:08
Корбин приостановит продажу оружия Израилю
08:44
Рухани обвинили в тайных переговорах с Израилем
08:42
На въезде в порт Ашдод открыли огонь, убита женщина  
08:22
Израиль подавил ПРО Панцирь в Сирии
08:08
Чехия избавляется от российских боевых вертолетов Ми-24
08:00
Анкара намерена активировать российские комплексы С-400
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus