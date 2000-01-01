22.11 11:03 MIGnews.com

Бен-Гвир и Охана поддержали Нетаниягу: бояться нечего

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Известный израильский адвокат Итамар Бен-Гвир назвал "бредовым и неуважительным" обвинение против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Он напомнил, что Шай Ницан подал против него десятки обвинений, сообщает издание "Аруц Шева"."Это – печальный день для Израиля. Государственный прокурор Шай Ницан тащит Авихая Мандельблитта и выдвигает нереальные и презренные обвинения против Нетаниягу: избирательное правоприменение, грязные следственные действия и множество других методов. Шай Ницан подал против меня десятки обвинений, и в большинстве случаев я был оправдан. Желаю этого и премьер-министру", – сказал он.Знак поддержки премьер-министру также выразил министр юстиции Амир Охана, заявив, что гордится тем, что стоит "рядом с Биньямином Нетаниягу"."В государстве Израиль вина человека должна быть доказана в суде. Ни в телестудиях, ни в социальных сетях, ни даже в прокуратуре. Я видел много обвинительных актов, которые рухнули. Множество общественных деятелей ранее сталкивались с обвинениями – и были оправданы. Яаков Неэман, Рафаэль Эйтан, Авигдор Кахалани. У меня нет никаких сомнений, когда я говорю из личного опыта и знания: Биньямин Нетаниягу – не коррумпированный человек", – подчеркнул Охана.По его словам, Нетаниягу посвятил Израилю свои лучшие годы, заботясь о гражданах."И я очень горжусь тем, что поддерживаю его в этот трудный момент. Я горжусь вами, моими коллегами по министерству и депутатами Кнессета, которые стоят плечом к плечу с нами, и я абсолютно уверен, что история докажет – это именно то место, где можно стоять", – добавил он.