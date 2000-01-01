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Мандельблиит может потребовать отставки Нетаниягу 22.10 07:43   MIGnews.com

Мандельблиит может потребовать отставки Нетаниягу

13-й канал израильского ТВ сообщает, что провал попытки Биньямина Нетаниягу сформировать коалиционное правительство может повлечь за собой самые драматические для него последствия.

Корреспонденты канала указывают на то, что если решение о предъявлении обвинений по “коррупционным делам” против Нетаниягу будет принято на этой неделе, то юридический советник правительства Авихай Мандельблитт может решить, что юридический  статус Нетаниягу изменился и потребовать, чтобы премьер-министр немедленно подал в отставку.

Также сообщается о том, что в министерстве юстиции “готовятся к возвращению” главного обвинителя по делам Нетаниягу - Лиат Бен Ари из-за границы. Прокурор по экономическим преступлениям тель-авивского округа Лиат Бен-Ари возглавляла расследования против премьера, но в момент досудебных слушаний отбыла с семьей на отдых в Южноафриканскую Республику.

По мнению журналистов, слушания были “эффектными” но не изменили точки зрения Мандельблитта по “делу 1000”. Полиция и прокуратура “чувствуют себя очень уверенно” относительно данного дела. “Бенефиции” полученные Нетаниягу осязаемы и ясны, а показания основного свидетеля - Хадас Кляйн , а также показания магната Арнона Мильчена считаются “заслуживающими доверия”.

В “деле 2000” и в “деле 4000” сложилась иная ситуация. На протяжении расследования Мандельблитт был склонен закрыть ту часть “дела 2000”, которая относится к Нетаниягу, и аргументы адвоката Амита Хадада могут вновь породить диспуты относительно этого дела. “Дело 4000” называют “очень сложным” и в министерстве юстиции “не уверены” что речь идет о взятке. Нетаниягу могут предъявить обвинение в нарушении доверия” - но это считается менее тяжким преступлением.

Неделю назад представители прокуратуры сообщили корреспондентам 13-го канала о том, что адвокаты Нетаниягу не смогли их убедить в том, что поведение Нетаниягу в этом деле “не демонстрирует признаков получения взятки”. Тем не менее. они отметили, что дискуссия с адвокатами была “интересной” и что окончательное решение о том, предъявлять ли обвинения примет Мандельблитт.


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