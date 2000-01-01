22.10 18:59 MIGnews.com

Трамп-Нетаниягу: вы великолепны

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Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с поздравлениями с 70-летним юбилеем, который состоялся 21 октября.Об этом сообщает The Times of Israel."Никогда еще не было более продуктивного времени в израильско-американском партнерстве, и я знаю, что впереди еще много побед", – написал Трамп.Он поблагодарил Нетаниягу за его "сильное лидерство и преданную дружбу" и назвал премьер-министра Израиля "одного из самых ближайших союзников".По словам американского лидера, он с нетерпением ожидает дальнейшей работы с израильским премьером, политическое будущее, которого мрачно после объявления о провале в формировании правительства."Вы великолепны", – резюмировал Трамп в своем письме. В ответ Нетаниягу поблагодарил главу Белого дома за "теплые слова".