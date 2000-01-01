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Ривлин встретился с Гринблаттом: что известно | Фото:22.09 15:59   MIGnews.com

Ривлин встретился с Гринблаттом: что известно

В воскресенье, 22 сентября, президент Реувен Ривлин встретился в Иерусалиме со специальным представителем президента США Дональда Трампа по международным переговорам Джейсоном Гринблаттом.

Как сообщат "Аруц Шева", это была последняя официальная встреча американского дипломата Гринблатт в этой должности, так как он уходит в отставку.

Ривлин и Гринблатт встретились незадолго до консультаций президента с представителями партий, прошедших в Кнессет, по поводу назначения премьер-министра. Президент поблагодарил спецпосланника США за все усилия по продвижению взаимопонимания и доверия и выразил надежду, что они будут плодотворными и продолжатся с его преемником.

Стороны обсудили текущую ситуацию, проблемы и возможности их решения. Ривлин пожелал Гринблатту успехов и предложил встречаться во время будущих его визитов в Израиль уже не в качестве дипломата.


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