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Сауды осудили Израиль за принятие `национального закона`22.07 10:28   MIGnews.com

Сауды осудили Израиль за принятие "национального закона"

Вслед за Египтом, принятие Кнессетом национального закона осудила Саудовская Аравия. Суннитское королевство "отвергает и не одобряет" принятый Израилем закон, который противоречит международному праву. Об этом сообщил дипломатический источник в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии.

Он призвал международное сообщество "противостоять такому закону и другим попыткам Израиля, которые направлены на увековечивание расовой дискриминации в отношении палестинского народа".

Также в Эр-Рияд заявили, что принятие национального закона станет препятствием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Напомним, 19 июля Кнессет одобрил так называемый “национальный закон”. Национальный закон кодифицирует статус Израиля в качестве государства еврейского народа и закрепляет иврит в качестве государственного языка. Арабскому языку предоставляется “особый статус”.
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