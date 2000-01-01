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Израиль учится у Турции побеждать Хизбаллу 22.05 07:07   MIGnews.com

Израиль учится у Турции побеждать Хизбаллу

Израиль очень внимательно следит за боями между элитной дивизией Хизбаллы Hадван и турецкими подразделениями в сирийской провинции Идлиб.

Израиль теперь понимает, что Радван очень трудно остановить конвенциональную армию.

В начале февраля Турция развернула танки, артиллерию, бронетранспортеры и пехоту в Идлибе с целью остановит наступление сирийского режима и восстановить контроль над последним бастионом джихадистской оппозиции в  стране. Наступление сирийцев поддерживали сотни боевиков Хизбаллы м офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции.

Хизбалла потеряла тысячи людей за время сирийской гражданской войны, но турецкая операция в Идлибе привела к потерям, с которыми Хизбалла не сталкивалась никогда.

Среди убитых - бессчетное количество боевиков дивизии Радван.

Израильская военная разведка сумела идентифицировать несколько ключевых оперативников Радван убитых в Идлибе. Дивизия была названа так в честь командира Хизбаллы Имада Мугине, по кличке Хадж Радван, убитого в результате израильской операции в Дамаске в 2008 году. Дивизия была создана с целью совершения тайных операций против Израиля.

Большинство боевиков Радван воевали в Сирии, получив богатый боевой опыт.

Радван должна быть на переднем крае любого военного столкновения с Израилем. Ее задачей является вторжение на израильскую территорию - под прикрытием массивных ракетных и минометных обстрелов.

Израиль проводит работы по укреплению северной границы, но из-за финансовых ограничений построено лишь 14 километров укреплений. На остальной части границы - изгородь , построенная в 80-х годах и уровень защиты границы считается плохим.

Изгородь на границе дает военным индикации в случае инфильтрации, но командиры признают, что подобные меры не остановят диверсантов Радван.

Из-за угрозы вторжения Хизбаллы десятки приграничных населенных пунктов готовят к эвакуации в случае начала боевых действий.

ЦАХАЛ утверждает, что каждый третий дом в Южном Ливане используется в военных целях в случае войны будет первым делом уничтожать деревни вдоль границы, с тем, чтобы предотвратить использование оперативников Радван и вооружений, хранящихся в домах против Израиля.

На настоящий момент израильское военно-политическое руководство полагает. что Хизбалла не стремится спровоцировать войну на северной границе. Тем не менее, в случае, если режим в Тегеране почувствует реальную угрозу - например, в случае военного инцидента в Персидском заливе или Ираке, результатом может стать атака Хизбаллы против Израиля.


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