22.05 12:09 MIGnews.com

Нетаниягу откажется от закона от неприкосновенности

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Израильские СМИ, со ссылкой на высокопоставленные источники в Ликуде, сообщают о том, что весь шум, устроенный вокруг “закона о неприкосновенности” является не более, чем отвлекающим маневром в кампании главы правительства Биньямина Нетаниягу по нейтрализации обвинений против него.Главной целью Нетаниягу, на деле будет продвижение законопроекта, ограничивающего полномочия БАГАЦа. В случае принятия закона Нетаниягу уверен в том, что ему удастся подорвать усилия юридической системы по выдвижению обвинений против него.Сановники Ликуда утверждают, что речь идет о “стратегическом маневре” с тем, чтобы обеспечить поддержку общества законопроекту коалиции, который обеспечит безопасность премьера.Существующая версия закона о неприкосновенности предусматривает, что для обеспечения иммунитета депутат сначала должен получить большинство на заседании Комиссии Кнессета, а затем - на пленарном заседании Кнессета. Источники Ликуда уверены в том, что Нетаниягу без всякого труда получит поддержку на первом этапе, но исход подобного голосования в Кнессете неясен.Несмотря на усилия Мики Зоара, направленные на изменение существующего закона об иммунитете, Нетаниягу пришел к выводу о том, что его принятие принесет больше вреда, чем пользы. Маневр не поддерживают такие влиятельные члены Ликуда, как Юли Эдельштейн, Гилад Эрдан и Гидон Саар. Премьер также не хочет отказываться от своих предвыборных обещаний не принимать подобный закон.Источник в Ликуде сообщил газете Едиот Ахронот: “Нетаниягу координирует свои действия с Мики Зоаром и политическое возмущение вокруг закона, несмотря на то, что он вовсе не намерен ставить его на голосование. Все направлено только на одно - спокойно провести закон о праве последнего решения по законам для Кнессета, вопреки постановлениям БАГАЦа. Нетаниягу якобы рассчитывает на то, что пользуясь этим, ему удастся обеспечить себе иммунитет , аннулировав на заседании Кнессета соответствующие постановления БАГАЦа.Тем временем члены оппозиционного блока Кахоль Лаван начали кампанию “отказа от депутатской неприкосновенности”.Депутаты, один за одним, поднимают в твиттере фотографии с подписью “отказываюсь от неприкосновенности”.Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази заявил: “Ради этой борьбы я готов заняться и твиттером. Закон об иммунитете нужен только тем, кому есть чего бояться. Мы закона не боимся, мы уважаем закон”.Примеру лидера последовали несколько членов партии, как например Йорай Лахав Харцену. Кампанию инициировала депутат Пнина Тамано-Шата. Она сообщила в твиттере: “Если я нарушу закон, я хочу, чтобы меня судили - как любого другого”.Кампания породила жесткий отпор со стороны Ликуда: “Мы заранее отказываемся от нравственных проповедей Ашкенази, который обманул на миллионы инвесторов Шемен и оставил вонючий труп, именующийся “дело Харпаза” в Генеральном штабе”. Ликуд также добавил: “Нравоучения от Ашкенази по своей ценности равны советам Бени Ганца по защите информации”.