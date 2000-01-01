Турция готовится к возможным санкциям США в отношении С-400
Министр обороны Турции заявил, что готовится к потенциальным санкциям США в связи с покупкой российских систем противоракетной обороны С-400, хотя и заявил, что в переговорах с США произошли некоторые улучшения в связи с покупкой истребителей F-35, передает Reuters.
Турция и Соединенные Штаты были в разногласиях по нескольким направлениям, включая решение Анкары купить системы С-400, которые нельзя интегрировать в системы НАТО. Вашингтон заявляет, что поставит под угрозу роль Турции в создании истребителей Lockheed Martin F-35.
Выступая с журналистами поздно вечером во вторник, министр обороны Хулуси Акар сказал, что Турция выполняет свои обязательства по проекту F-35 и ожидает, что программа будет продолжена в соответствии с планом. Он сказал, что покупка S-400 предназначена только для удовлетворения оборонных потребностей Турции и не представляет угрозы.