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`ООН, признайте связь евреев с Иерусалимом или убирайтесь` | Фото: IsraelinUSA/Flickr22.05 21:00   MIGnews.com

"ООН, признайте связь евреев с Иерусалимом или убирайтесь"

Израилю стоит более агрессивно реагировать на какие-либо дипломатические попытки подорвать связи иудеев с Иерусалимом или его еврейскими святынями – Храмовой Горой и Стеной Плача. Так считает бывший посол Израиля в США, а ныне член Кнессета от "Кулану" Михаэль Орен.

"Государство Израиль должно встречать "ответным огнем" любое агентство ООН, как, например, ЮНЕСКО, пытающееся отрицать связь между еврейским народом и нашей древней столицей Иерусалимом, любое агентство ООН, пытающееся отрицать связь между Государством Израиль и нашей неделимой столицей Иерусалимом, как мы делали это и 50 лет назад, когда арабы открыли огонь по западной части города", - сказал он в интервью "Аруц Шеве".



Поясняя свои слова, чтобы не быть понятым превратно, Орен отметил, что под "ответным огнем" он имел в виду необходимость запретить работу в Иерусалиме всех учрежденияй Организации Объединенных Наций, которые отрицают связь евреев с Иерусалимом.

Он также отметил важность визита президента США Дональда Трампа в Израиль именно тогда, когда отмечается 50-летие объединения восточной и западной частей Иерусалима после Шестидневной войны.
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