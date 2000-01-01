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Трамп совершил исторический визит к Стене Плача. Видео 22.05 16:58   MIGnews.com

Трамп совершил исторический визит к Стене Плача. Видео

Американский президент Дональд Трамп завершил рабочую встречу со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином и в сопровождении охраны перешел к следующей запланированной части своего визита в Еврейское государство – посещению святынь, большинство из которых расположены в Старом городе столицы. Напомним, в связи с приездом высокопоставленного гостя, порядок в столице обеспечивают 11 тысяч сотрудников правопорядка.

Первую остановку глава Белого дома сделал в Храме Гроба Господня – библейскому месте смерти, погребения и воскрешения Иисуса Христа.




В храме он встретился с руководителями различных христианских конфессий, в частности, с Армянской и Греческой православных церквей Иерусалима.

Трамп совершил исторический визит к Стене Плача. Видео

После храма Воскресения Христова Дональд Трамп отправился к Стене Плача. Это стало историческим визитом, так как он стал первым американским президентом, который решил посетить эту святыню, которую не так давно ЮНЕСКО признало никак не связанной ни с иудаизмом, ни с иудеями. Да и в самой администрации Трампа весьма неоднозначно избегают того, чтобы признать ее еврейской святыней.



Несмотря на это, американский президент надел черную кипу, и, вложив в щели Стены молитвенную запись, прислонился к ней в молитве. После чего покинул святыню.

Его дочь Иванка и супруга Мелания помолились в женской секции.
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