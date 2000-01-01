22.05 16:58 MIGnews.com

Трамп совершил исторический визит к Стене Плача. Видео

Pres and Mrs Trump arrive in the Old City of Jerusalem to visit the Church of the Holy Sepulchre. pic.twitter.com/Ip7wKqZz8E — Mark Knoller (@markknoller) 22 мая 2017 г.

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Американский президент Дональд Трамп завершил рабочую встречу со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином и в сопровождении охраны перешел к следующей запланированной части своего визита в Еврейское государство – посещению святынь, большинство из которых расположены в Старом городе столицы. Напомним, в связи с приездом высокопоставленного гостя, порядок в столице обеспечивают 11 тысяч сотрудников правопорядка.Первую остановку глава Белого дома сделал в Храме Гроба Господня – библейскому месте смерти, погребения и воскрешения Иисуса Христа.В храме он встретился с руководителями различных христианских конфессий, в частности, с Армянской и Греческой православных церквей Иерусалима.После храма Воскресения Христова Дональд Трамп отправился к Стене Плача. Это стало историческим визитом, так как он стал первым американским президентом, который решил посетить эту святыню, которую не так давно ЮНЕСКО признало никак не связанной ни с иудаизмом, ни с иудеями. Да и в самой администрации Трампа весьма неоднозначно избегают того, чтобы признать ее еврейской святыней.Несмотря на это, американский президент надел черную кипу, и, вложив в щели Стены молитвенную запись, прислонился к ней в молитве. После чего покинул святыню.Его дочь Иванка и супруга Мелания помолились в женской секции.