22.04 12:05 MIGnews.com

Израиль: религиозную школу засчитают за 12 классов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Выпускники ешивот начнут получать справку об окончании 12 классов. Министерство просвещения приняло такое решение несмотря на то, что ультраортодоксы не изучают в рамках учебной программы основные предметы, а также несмотря на то, что последний, двенадцатый год, ученики проводят в ешиве, учебная программа в которой не контролируется министерством просвещения.Автором идеи является глава комиссии Кнессета по просвещению депутат Яков Марги (ШАС). Подобный шаг он объясняет необходимостью интеграции ультраортодоксов на рынке труда и в обществе. Но, фактически, за его предложением стоит стремление интегрировать в общественном секторе как можно большое число представителей ультраортодоксального сектора, изучавших математику на очень низком уровне и вообще не изучавших английский язык.Справка об окончании 12 лет является необходимым условием для устройства на работу в общественный сектор. До сих пор выпускники ультраортодоксадьных учебных заведений не считались закончившими 12-летнее обучение, так как по достижению 17 лет они переходят из небольшой ешивы, являющейся ультраортодоксальным аналогом старшей школы, в большую ешиву, в которой обучаются незамужние ультраортодоксы.Генеральный директор Минпроса Шмуэль Абуав сообщил на этой неделе депутату Кнессета Марги о новой политике министерства, согласно которой ученики ультраортодоксальных учебных заведений будет иметь право на получение справки о 12 годах учебы в том случае, если последний год учебы они проведут в большой ешиве, получающей финансовую поддержку министерства просвещения. Даже в том случае, если программа обучения в этом учебном заведении не контролируется министерством. Гендиректор Минпроса объяснил предпринятый шаг «пониманием важности интеграции учеников ультраортодоксальных учебных заведений на рынке труда и в системе высшего образования».В декабре прошлого года правительство уже приняло решение, призванное поощрить ультраортодоксов идти учиться в высшие учебные заведения. Было утверждено предложение, согласно которому в течение трех лет 7% новых рабочих мест в госсекторе будут предназначены только для представителей ультраортодоксального сектора. Решение о том, какие именно должности будут предназначены исключительно для представителей ультраортодоксального сектора, будет принимать директор Управления государственной службы. На эти места не смогут претендовать светские граждане, но ультраортодоксы смогут претендовать на любую должность в государственном секторе, так как не существует должностей, предназначенных только для светских израильтян. Параграф 15 закона о госслужбе говорит о том, что «правительство может выделять рабочие места для квалифицированных кандидатов из группы, имеющей право на соответствующее представительство, но которое не представлено надлежащим образом в соответствии с определением правительства».