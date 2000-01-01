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Беннет хочет харедим в `Еврейском доме` 22.03 08:46   MIGnews.com

Беннет хочет харедим в "Еврейском доме"

Министр просвещения Нафтали Беннет хотел бы видеть, как по списку его партии "Еврейский дом" в израильский парламент баллотируются кандидаты-ортодоксы.

"Наш дом открыт для любой публики. Я хочу видеть харедим среди кандидатов в списке партии "Еврейский дом", - сказал Беннет в интервью религиозной радиостанции Коль Берама.

Политик признал, что его конечной целью является кресло премьер-министра, однако, как выразился Беннет, "он не одержим этой идеей". В то же время он признает, что в следующем правительстве он будет претендовать на должность министра обороны.

"В следующем правительстве я буду сидеть рядом с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в качестве министра обороны", - сказал он.

Ранее на этой неделе Нафтали Беннет уже высказывался в пользу харедим, заявив о десятикратном росте числа призывников из числа религиозных евреев за последние 10 лет.

"Я хочу видеть харедим в ЦАХАЛе, но по собственной воле, а не по принуждению", - сказал министр в интервью иерусалимскому радио Кан Морешет.

Кроме того, он считает, что в армии ничего не делают для привлечения харедим.

"Для этого требуются определенные квалификации, которых в ЦАХАЛе нет. Для этого требуются гендерная сегрегация на базах. А потом люди атакуют харедим со словами: "Что же вы творите? Это же религиозное принуждение". Слишком много лицемерия", - считает Нафтали Беннет.
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