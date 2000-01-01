"В следующем правительстве я буду сидеть рядом с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в качестве министра обороны", - сказал он.
Ранее на этой неделе Нафтали Беннет уже высказывался в пользу харедим, заявив о десятикратном росте числа призывников из числа религиозных евреев за последние 10 лет.
"Я хочу видеть харедим в ЦАХАЛе, но по собственной воле, а не по принуждению", - сказал министр в интервью иерусалимскому радио Кан Морешет.
Кроме того, он считает, что в армии ничего не делают для привлечения харедим.
"Для этого требуются определенные квалификации, которых в ЦАХАЛе нет. Для этого требуются гендерная сегрегация на базах. А потом люди атакуют харедим со словами: "Что же вы творите? Это же религиозное принуждение". Слишком много лицемерия", - считает Нафтали Беннет.