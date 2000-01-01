"Израиль прекратил атаки на Сирию по указке Путина"
Израиль прекратил авианалеты на сирийские ПВО по указке президента России Владимира Путина, заявил заместитель министра обороны в правительстве Барака бригадный генерал в отставке Эфраим Снэ.
"Почему Израиль остановил битву в Шаббат, 10 февраля? После звонка Путина Нетаниягу. Путин сказал ему: «Хватит»", - заявил он на мемориальной конференции, посвященной деятельности бывшего директора Моссада Меира Дагана 21 марта.
Экс-замминистр не стал раскрывать свои источники, однако утверждает, что такова беседа между руководителями двух государств действительно имела место быть, и это, как ничто иное, демонстрирует утрату Израилем свободы действий в регионе.
"Это называется ограничением свободы действий Израиля на Ближнем Востоке. Иначе это не назвать", - сказал он.
Напомним, что 10 февраля в израильское воздушное пространство вторгся иранский беспилотник. Израильская авиация его сбила и совершила авианалет на иранские объекты в Сирии. В ходе операции был сбит израильский самолет F-15. В ответ на это последовал ряд авиаударов по системам противовоздушной обороны в Сирии, в результате чего две трети ПВО под Дамаском были уничтожены.
"Если бы уничтожили больше, было бы еще лучше", - сказал Снэ порталу The Times of Israel на полях вчерашней конференции.