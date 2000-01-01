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Главный раввин Израиля: светские суды - нелегитимны 22.03 15:16   MIGnews.com

Главный раввин Израиля: светские суды - нелегитимны

У судей светских судов нет полномочий принимать показания свидетелей и, более того, выносить судебные вердикты, считает главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф. Так он ответил на вопрос о том, куда обращаться евреям для разрешения финансовых споров друг с другом.

"Обращайтесь в религиозный суд. Куда же еще вам идти? В светские суды? Оскверняющие шаббат светские судьи лишены всяческих полномочий в деле дачи показаний и, безусловно, в вопросе вынесении приговоров. Не ходите в светские суды. Куда тебе идти? В религиозный суд", - цитирует рава сайт для ортодоксов "Кикар Шаббат".

Стоит отметить, что он уже не впервые выступает против "традиционного" судопроизводства. В феврале прошлого года Ицхак Йосеф назвал светские суды "хуже языческих судов".

Кроме того, главный сефардский раввин страны раскритиковал бывшего президента БАГАЦа Аарона Барака, который выступал против полномочий раввинатских судов рассматривать финансовые споры, что прописано в Торе.
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