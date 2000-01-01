22.03 10:06 MIGnews.com

Судья Познански-Кац не вернется к исполнению обязанностей

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В Иерусалиме завершилась встреча судьи тель-авивского окружного суда Ронит Познански-Кац и президента БАГАЦа Эстер Хайют.Судья Познански-Кац оказалась в центре масштабного скандала, когда ее застали за перепиской с обвинителем по “делу 4000”.В результате порожденной инцидентом волны общественного возмущения президент тель-авивского окружного суда Авихай Дорон принял решение о временном отстранении Познански-Кац от исполняемых обязанностей. Позднее пристав по делам судей принял решение о том, что Познански-Кац предстанет перед дисциплинарным судом.В ходе встречи Познански-Кац с Хайют было достигнуто соглашение о том, что Познански-Кац не вернется к исполнению судейских обязанностей до тех пор, пока не будет принято решение дисциплинарного суда.