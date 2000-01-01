22.03 13:28 MIGnews.com

Опрос: крах левых, усиление Еш Атид, исчезновение Яалона

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Радио 103 FM публикует результаты опроса общественного мнения об итогах выборов в Кнессет, если бы они состоялись сегодня.По данным опроса, партия Яира Лапида, Еш Атид, резко усилит свои позиции и станет крупнейшей фракцией в Кнессете, набрав 26 мандатов (по сравнению с сегодняшними 11). Ликуд потеряет шесть мандатов - и получит 24 вместо сегодняшних 30.Еврейский дом усилится, и получит 13 мандатов вместо сегодняшних 8. Также 13 мандатов получит Объединенный Арабский Список.Опрос предрекает коллапс Сионистского Блока, который получит лишь 11 мандатов вместо сегодняшних 24. Кулану теряет 4 мандата, и получает лишь 6, ШАС остается с 6 мандатами, НДИ поднимается с шести мандатов до семи. Мерец опускается до 4 мандатов (с пяти), у ШАСа остается семь, и у Яадут а-Тора - шесть.Согласно данным опроса бывший министр обороны Моше Яалон, в случае, если он организует новую партию и примет участие в выборах, не преодолеет избирательного барьера.