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Дипскандал в ООН с Израилем: Бельгия сдалась | Фото:22.02 10:01   MIGnews.com

Дипскандал в ООН с Израилем: Бельгия сдалась

Бельгия отозвала приглашение пропалестинского активиста Брэда Паркера, которому предложила выступить в Совете Безопасности ООН, что вызвало дипломатический скандал с Израилем.

Об этом сообщает AFP.

Директор организации "Защита детей Палестины" Паркера объявил, что на такой шаг Бельгия пошла из-за давления со стороны Израиля.

"Мне сказали, что в понедельник правительство Бельгии изменило брифинг на закрытые консультации, что фактически означает, что я не буду говорить", – пожаловался он.

По словам Паркера, он планировал сделать "обоснованное заявление" о "грубых нарушениях в Израиле и на территориях ПА с 2014 по конец 2019 года".

"Разочаровывает политический контекст, который заставил нас замолчать", – добавил он.

Паркер был приглашен Бельгией на дискуссию, запланированную на 20-е числа февраля, на тему "Дети в вооруженных конфликтах". Израиль был возмущен таким поведением государства в ООН, поскольку вышеназванная организация находится в "черном списке" тех, кто поддерживает террористов.

В итоге обе страны вызвали на "ковер" послов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. А постпред Израиля в ООН попросил генерального секретаря Антониу Гутерриша вмешаться в дипломатический скандал из-за Бельгии.


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