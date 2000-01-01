Дипскандал в ООН с Израилем: Бельгия сдалась

Бельгия отозвала приглашение пропалестинского активиста Брэда Паркера, которому предложила выступить в Совете Безопасности ООН, что вызвало дипломатический скандал с Израилем.
Об этом сообщает AFP.
Директор организации "Защита детей Палестины" Паркера объявил, что на такой шаг Бельгия пошла из-за давления со стороны Израиля.
"Мне сказали, что в понедельник правительство Бельгии изменило брифинг на закрытые консультации, что фактически означает, что я не буду говорить", – пожаловался он.
По словам Паркера, он планировал сделать "обоснованное заявление" о "грубых нарушениях в Израиле и на территориях ПА с 2014 по конец 2019 года".
"Разочаровывает политический контекст, который заставил нас замолчать", – добавил он.
Паркер был приглашен Бельгией на дискуссию, запланированную на 20-е числа февраля, на тему "Дети в вооруженных конфликтах". Израиль был возмущен таким поведением государства в ООН, поскольку вышеназванная организация находится в "черном списке" тех, кто поддерживает террористов.
В итоге обе страны вызвали на "ковер" послов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. А постпред Израиля в ООН попросил генерального секретаря Антониу Гутерриша вмешаться в дипломатический скандал из-за Бельгии.