22.02 08:32 MIGnews.com

Премьер Австралии осудил ООН за антиизраильскую резолюцию

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Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл обрушился с критикой на ООН, защищая Израиль. Он подчеркнул, что никогда не поддержит такие "односторонние резолюции" и призвал положить конец палестино-израильскому конфликту.Он добавил, что Австралия не будет поддерживать любую резолюцию СБ ООН, наподобие той, которую приняли в отношении Израиля в декабре прошлого года.Заявление прозвучали на фоне четырехдневного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Австралию. Биби приземлился на Зеленый континент во вторник, 21 февраля. Глава правительства путешествует с делегацией деловых кругов. Ожидается, что будут подписаны двусторонние соглашения касающихся кибербезопасности, сферы инноваций и науки, технологических исследований и воздушного соглашения.Отметим, что Нетаниягу стал первым премьер-министром Израиля, который нанес официальный визит в Австралию.