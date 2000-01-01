Премьер Австралии осудил ООН за антиизраильскую резолюцию
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл обрушился с критикой на ООН, защищая Израиль. Он подчеркнул, что никогда не поддержит такие "односторонние резолюции" и призвал положить конец палестино-израильскому конфликту.
Он добавил, что Австралия не будет поддерживать любую резолюцию СБ ООН, наподобие той, которую приняли в отношении Израиля в декабре прошлого года.
Заявление прозвучали на фоне четырехдневного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Австралию. Биби приземлился на Зеленый континент во вторник, 21 февраля. Глава правительства путешествует с делегацией деловых кругов. Ожидается, что будут подписаны двусторонние соглашения касающихся кибербезопасности, сферы инноваций и науки, технологических исследований и воздушного соглашения.
Отметим, что Нетаниягу стал первым премьер-министром Израиля, который нанес официальный визит в Австралию.