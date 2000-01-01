23.02 07:49 MIGnews.com

Хайфа: резервуару для хранения аммиака не продлили лицензию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство по охране окружающей среды объявило, что не будет продлевать разрешение на работу накопительного резервуара аммиака в северном израильском приморском городе Хайфа. Объект был предметом недавних пререканий между его оператором и городом.На прошлой неделе Хайфский суд дал время Haifa Group, производителю минеральных удобрений, который обслуживает бак, до 26 февраля, чтобы удалить химическое вещество из бака. Первоначальное постановление от 12 февраля дала компании время до 22 февраля, чтобы очистить бак.Решение было предоставлено муниципалитету в результате отчета, в котором говорится, что объект представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения, особенно в свете террористических угроз. В докладе говорится, что сотни тысяч людей будут убиты, если корабль, который поставляет аммиак, взорвется.В среду министр по охране окружающей среды Элькин (Ликуд) сказал, что он не будет продлевать разрешение на эксплуатацию объекта хранения аммиака, что, по-видимому, указывает, что резервуар будет закрыт.В своих аргументов против закрытия объекта, Haifa Group заявляет, что опорожнения резервуара для хранения аммиака "исключит деятельность целых отраслей промышленности" и нанесет серьезный удар по местной экономике. Мэр Хайфы ранее в этом месяце сказал, что такие аргументы являются попыткой поставить под угрозу город и его жителей.