22.01 09:17 MIGnews.com

Израиль передает России Александровское подворье

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Газета Маарив сообщает, что Израиль, в рамках сделки по помилованию Наамы Иссахар, начал процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме.По данным Маарив, соответствующие действия начались еще три недели назад.Конфликт вокруг Александровского подворья начался после большевистской революции 1917 года С того времени две организации с практически одинаковыми названиями претендуют на комплекс, являющийся одним из важнейших для русской православной церкви в Святой Земле. Первая - Русское православное общество Святой Земли, возглавляемое гражданином Германии с еврейскими корнями Николаем Гоффманом-Воронцовым. Он был назначен на этот пост в 2004 году. Вторая - Императорское православное палестинское общество во главе с бывшим премьер-министром России Сергеем Степашиным. Диспут между двумя обществами продолжается более десяти лет.Степашин обзывает Гоффмана-Воронцова “самозванцем” и требует вернуть комплекс России. В июне 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Управление делами президента РФ должно провести необходимые юридические процедуры по оформлению прав России на Александровское подворье и церковь Александра Невского в Иерусалиме. Необходимые документы на Александровское подворье были переданы министерству юстиции Израиля, которое предпочло никаких решений не принимать.В последнее время в процессе участвует заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Богданов отвечает в российском МИДе за Ближний Восток, и, среди прочего, за Израиль. Неделю назад министр Гила Гамлиэль тайно побывала в Москве и встречалась с Богдановым. Темой обсуждения было дело Иссахар. Вчера Богданов прибыл в Израиль - за два дня прибытия Владимира Путина, который прилети на Форум Памяти Холокоста. Богданов снова встретился с Гамлиэль. Гамлиэль отказывается раскрывать содержание переговоров с Богдановым.Журналисты Маарив, однако, с о ссылкой на собственный источник в российском МИДе, утверждают, что судьба подворья уже решена и оно уже было передано России в соответствии с решением правительства Израиля от 30 декабря 2019 года.Гоффман-Воронцов заявил, что он “удивлен”, и что ему ничего о подобного рода решении неизвестно.Российское посольство в Тель-Авиве в ответ на запрос Маарив ответило: “Мы предпочитаем не комментировать публикаций и репортажей в израильской прессе”.