22.01 21:02 MIGnews.com

"Историческая встреча": Ривлин принял мировых лидеров

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В резиденции президента Израиля Реувена Ривлина в среду вечером, 22 января, состоялся официальный прием с участием глав государств и делегатов со всего мира, которые откликнулись на приглашение на Международный форум по Холокосту.В мероприятии также принимают участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, председатель Верховного суда Эстер Хают, глава штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министр иностранных дел Исраэль Кац и другие.Выступая на приеме, Ривлин сказал: "Это историческое собрание не только для Государства Израиль и еврейского народа, но и для всего человечества. Сегодня вечером, когда мы вспоминаем жертв Холокоста и Второй мировой войны, мы также должны ознаменовать торжество свободы и человеческого достоинства.""Я надеюсь и молюсь о том, чтобы из этой комнаты поступило единое сообщение для каждой страны в мире о том, что мировые лидеры едины в борьбе против расизма, антисемитизма и экстремизма, в защите демократии и демократических ценностей. Это наш вызов", - добавил он.