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БАГАЦ отверг петицию Либермана о ДНК-проверках 22.01 20:35   MIGnews.com

БАГАЦ отверг петицию Либермана о ДНК-проверках

БАГАЦ отверг петицию лидера партии Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана о запрете ДНК-проверках при подтверждении еврейства раввинатскими судами.

Решение принято судьями Зольбергом и Кара.

Зольберг указал на то, что “не видит проблем” в том, что желающему подтвердить еврейство предлагают, в качестве одной из альтернатив, сделать ДНК-тест. Он также отметил, что в 97% рассмотренных раввинатом дел подобные проверки не проводились.

Тем не менее, БАГАЦ постановил, что раввинатские суды должны будут упорядочить порядок назначения ДНК-проверок, которые сегодня проводятся по усмотрению судей, без соблюдения каких-либо легальных процедур. такие процедуры должны быть разработаны в течение года.

Также определено, что решения раввината могут быть изучены судом.

БАГАЦ возложил издержки за рассмотрение петиции, в сумме 4 тысячи шекелей, на истца.

Судья Зольберг отметил, что “лучше оставить суду свободу маневра , в соответствии  с законом , Галахой и доказательствами”.

НДИ прокомментировала решение БАГАЦа следующим образом: “Наш Дом - Израиль не удовлетворится изменениями в инструкциях, но потребует в коалиционном соглашении  фундаментальных изменений в процессе установления еврейства, с тем, чтобы защитить основные права выходцев из бывшего Советского Союза”.


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