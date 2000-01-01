Посол ООН: аннексия зоны С сокрушит мирный процесс
Посол ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил в среду, 22 января, что "если аннексия части или всей зоны C на Западном берегу будет осуществлена Израилем, это нанесет сокрушительный удар по мирному процессу".
Его замечания прозвучали после недавних заявлений премьер-министра Биньямина Нетаниягу о планах Израиля аннексировать Иорданскую долину.
Также, председатель "Кахоль Лаван" пообещал распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан после выборов 2 марта.