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Посол ООН: аннексия зоны С сокрушит мирный процесс | Фото:22.01 17:21   MIGnews.com

Посол ООН: аннексия зоны С сокрушит мирный процесс

Посол ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил в среду, 22 января, что "если аннексия части или всей зоны C на Западном берегу будет осуществлена Израилем, это нанесет сокрушительный удар по мирному процессу".

Его замечания прозвучали после недавних заявлений премьер-министра Биньямина Нетаниягу о планах Израиля аннексировать Иорданскую долину.

Также, председатель "Кахоль Лаван" пообещал распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан после выборов 2 марта.


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