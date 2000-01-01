22.01 16:29 MIGnews.com

Путин встретится с матерью Наамы Иссахар в Израиле

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Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с матерью Наамы Иссахар завтра, 23 января, во время его визита в Израиль. Один из советников Путина заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу также примет участие во встрече.Согласно политическим источникам в Израиле, Еврейское государство пойдет на уступки России в трех областях в обмен на освобождение Иссахар, сообщает Channel 12 News.Предполагается, что президент России Владимир Путин ожидает, что в своих официальных выступлениях Нетаниягу расскажет о важной роли, которую Красная Армия и СССР сыграла в войне против нацистской Германии.Путин также заинтересован в укреплении позиций в Иерусалиме. В рамках договоренности три недели назад Израиль передал России контроль над Александровским двором в старом городе Иерусалима.Кроме того, возможна передача части "Русского Подворья", которое изначально находилось под контролем России, но было передано Израилю в 1960-х годах. Представители РФ давно заявляли, что соглашение было "историческим провалом", и что страна хотела бы выкупить комплекс.Ожидается, что Россия также потребует от Израиля и других жестов, таких как ослабление ограничений для российских туристов, прибывающих в Израиль, сокращение военных действий Израиля в сирийском воздушном пространстве и, возможно, освобождение заключенных.Напомним, что Наама Иссахар была арестована в московском аэропорту из-за найденных в её сумке наркотиков. Израильтянку приговорили к 7,5 годам заключения за контрабанду запрещенных веществ.