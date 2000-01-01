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Иордания: У Израиля - превосходство, но угрожают нам 21.12 08:50   MIGnews.com

Иордания: У Израиля - превосходство, но угрожают нам

Израильская газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что в Иордании разочарованы и напуганы решением американцев об уходе из Сирии.

Высокопоставленный иорданский дипломатический источник заявил, что решение президента Трампа - “удар ножом в спину Иордании, американский союзник брошен на произвол судьбы”.

Источник добавил: “В то время как Израиль доказал свое военное превосходство в сдерживании иранских сил, перед Иорданией - реальная угроза”.  


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