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Эрдан: ЕС не должны финансировать НПО, бойкотирующие Израиль 21.12 08:33   MIGnews.com

Эрдан: ЕС не должны финансировать НПО, бойкотирующие Израиль

"Я не сомневаюсь, что бойкотирующие организации, замаскированные под правозащитные группы, эксплуатируют Европейский Союз и используют полученные средства для продвижения бойкотов против Израиля”,- заявил Эрдан.

Министр стратегических дел и общественной дипломатии Гилад Эрдан направил в пятницу письмо президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором призвал его прекратить финансирование неправительственных организаций, пропагандирующих бойкоты против Израиля.

В докладе отмечается, что нынешний метод распределения помощи ЕС среди неправительственных организаций является ненадежным, и предупреждается о том, что Европейская комиссия не располагает достаточной или подробной информацией о том, как используются средства, переведенные организациям.


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