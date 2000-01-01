21.12 08:33 MIGnews.com

Эрдан: ЕС не должны финансировать НПО, бойкотирующие Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии







"Я не сомневаюсь, что бойкотирующие организации, замаскированные под правозащитные группы, эксплуатируют Европейский Союз и используют полученные средства для продвижения бойкотов против Израиля”,- заявил Эрдан.Министр стратегических дел и общественной дипломатии Гилад Эрдан направил в пятницу письмо президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором призвал его прекратить финансирование неправительственных организаций, пропагандирующих бойкоты против Израиля.В докладе отмечается, что нынешний метод распределения помощи ЕС среди неправительственных организаций является ненадежным, и предупреждается о том, что Европейская комиссия не располагает достаточной или подробной информацией о том, как используются средства, переведенные организациям.