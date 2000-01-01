21.12 07:56 MIGnews.com

Израиль подпишет договор о самом длинном газопроводе в мире

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Израиль планирует подписать соглашение с Грецией и Кипром в следующем году о самом длинном в мире газопроводе, известном как East Med.Он будет экспортировать природный газ из Израиля в Европу через Грецию и может стоить целых 7 миллиардов долларов.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел переговоры по проекту с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в ходе трехсторонней встречи, которая ознаменовала собой пятый саммит между тремя странами, состоявшийся в Беэр-Шеве.Соглашение по Восточному Средиземноморью будет официально оформлено в следующем году на шестом саммите. Оно также нуждается в одобрении Европейской комиссии."Мы считаем, что это откроет новые энергетические возможности для Европы. Это важно для безопасности Европы, это важно для наших экономик и это важно для закрепления дополнительного регионального сотрудничества”, - сказал Нетаниягу.Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что его страна поддерживает проект и что он важен для региональной стабильности.