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Майкл Орен об отставке Мэттиса: Израиль сам за себя постоит 21.12 11:12   MIGnews.com

Майкл Орен об отставке Мэттиса: Израиль сам за себя постоит

Заместитель министра и бывший посол США Майкл Орен ответил на отставку министра обороны США Джима Мэттиса в пятницу: "сегодня, как и в прошлом, Израилю придется защищаться собственными силами, чтобы справиться с большими угрозами на севере."

Орен добавил: "Большое спасибо Джеймсу Мэттису, покидающему свой пост министру обороны, за многолетнюю службу и приверженность израильской безопасности. Как и в Израиле, Мэттис считал, что сильное американское присутствие на Ближнем Востоке служит буфером для Ирана и других враждебных элементов."


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