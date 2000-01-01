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Новые вопросительные знаки в деле Романа Задорова 21.12 10:27   MIGnews.com

Новые вопросительные знаки в деле Романа Задорова

Программа Увда журналистки Иланы Даян добралась до дела об убийстве Таи Рада - через 12 лет после трагедии в Кацрин.

Программа сообщила о новых претензиях защиты Романа Задорова к прокуратуре и следствию

Выяснилось, что кровь Таир Рада была обнаружена не только в той кабинке туалета, где ее убили, но и в соседней. Во время процесса над Задоровым этот факт не упоминался и не обсуждался. Причиной этого якобы была “ошибка в регистрации вещественных доказательств” Институтом Судебной Медицины.

В день убийства полицейские сняли в кабинке №3 туалета школы Нофей Голан держатель туалетной бумаги. В кабинке №2 убили Таир Рада. на держателе бумаги,  “обнаружен подозрительный материал, предположительно - кровь”. По данным Увда, кровь была идентифицирована как кровь Таир Рада. Тем не менее, держатель туалетной бумаги был ошибочно зарегистрирован как взятый из кабинки №2.

Адвокат Задорова, Йорам Халеви утверждает, что этот факт имеет “драматическое значение”. Он указывает на то, что в кабинке №2 найдены три следа, которые не принадлежат Задорову, а теперь найдена кровь жертвы. Кроме того, следы в кабинке №2 ставят под сомнение истинность признаний Задорова и его реконструкции момента убийства, сомнения в которых ранее выражал судья Верховного Суда Ицхак Амит.


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