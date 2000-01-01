21.11 21:46 MIGnews.com

Помощник одного из свидетелей обвинил Нетаниягу во лжи

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Представители бывшего генерального директора Министерства связи Шломо Филбера, который является одним из ключевых свидетелей в деле против премьер-министра Биньямина Нетаниягу обвинили премьера в запугивании свидетелей и лжи.Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.Ранее Нетаниягу заявил, что следователи использовали против Филбера "незаконную тактику", чтобы шантажировать его и принудить дать показания по делу 4000."Нетаниягу лжет. Во время допроса его никто не шантажировал, незаконная тактика не применялась – это целенаправленная кровавая клевета. За его показаниями нет никаких личных или тайных оснований. Это попытка запугать свидетеля и запятнать его имя" , - заявил представитель Филбера.