21.11 20:58 MIGnews.com

Нетаниягу: обвинение - попытка государственного переворота

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступает с заявлением в связи с предъявлением ему обвинительного заключения по делам 1000, 2000 и 4000.Нетаниягу заявил: “Это - попытка государственного переворота. Это - зараженный процесс, который порождает вопросы о характере работы полиции и офиса прокуратуры. Народ теряет веру в правоохранительную систему. Это началось давно, когда они сбросили Ривлина и министра юстиции Наман, когда отвергли кандидатуры Рафаэля Этана и Галя Хирша. Но они замазали дело прокурора Рут Давид. Они сорвали назначение судьи Герштель, которая выразила сомнения в способностях генерального прокурора Шая Ницана”.Нетаниягу заявил: “Я посвятил свою жизнь государству. Я воевал за него. Я был ранен в боях за него, и я очень горжусь этим. Но сегодня - печальный день. нужно быть слепым. чтобы не видеть - что то очень плохое происходит в юридической системе”.Нетаниягу сказал: “Следователи не искали истины, следователи искали компромат на меня, он шантажировали государственных следователей, с тем. чтобы они оговорили меня”.Нетаниягу закончил свою речь призывом: “Мы должны расследовать следователе й и прокуроров, сшивших эти зараженные дела. нет никого, кто стоит выше закона. Это называется прозрачностью. Настало время расследовать государственную прокуратуру , которая авторизовала зараженные расследования”.