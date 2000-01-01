Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: обвинение - попытка государственного переворота 21.11 20:58   MIGnews.com

Нетаниягу: обвинение - попытка государственного переворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступает с заявлением в связи с предъявлением ему обвинительного заключения по делам 1000, 2000 и 4000.

Нетаниягу заявил: “Это - попытка государственного переворота. Это - зараженный процесс, который порождает вопросы о характере работы полиции и офиса прокуратуры. Народ теряет веру в правоохранительную систему. Это началось давно, когда они сбросили Ривлина и министра юстиции Наман, когда отвергли кандидатуры Рафаэля Этана и Галя Хирша. Но они замазали дело прокурора Рут Давид. Они сорвали назначение судьи Герштель, которая выразила сомнения в способностях генерального прокурора Шая Ницана”.

Нетаниягу заявил: “Я посвятил свою жизнь государству. Я воевал за него. Я был ранен в боях за него, и я очень горжусь этим. Но сегодня - печальный день. нужно быть слепым. чтобы не видеть - что то очень плохое происходит в юридической системе”.

Нетаниягу сказал: “Следователи не искали истины, следователи искали компромат на меня, он шантажировали государственных следователей, с тем. чтобы они оговорили меня”.

Нетаниягу закончил свою речь призывом: “Мы должны расследовать следователе й и прокуроров, сшивших эти зараженные дела. нет никого, кто стоит выше закона. Это называется прозрачностью. Настало время расследовать государственную прокуратуру , которая авторизовала зараженные расследования”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Нетаниягу: Мандельблитт сломался под давлением прокуроров
21:07
Нетаниягу призвал к "расследованию против следователей"
20:49
Ганц прокомментировал обвинения Нетаниягу
20:32
СМИ: Нетаниягу больше не сможет сформировать правительство
20:01
В "Кахоль Лаван" припомнили Нетаниягу его старое заявление  
20:00
Йеменские хуситы угрожают атаковать Израиль
19:46
СМИ: Нетаниягу придется уйти со всех министерских постов
19:27
В Кнессете отреагировали на обвинения Нетаниягу
19:15
Swedbank заподозрили в нарушении санкций США против России
18:37
Принц Эндрю ушел от дел из-за дружбы с Эпштейном
18:10
Популярный авиаперевозчик отменил тысячи рейсов
17:45
В Житомире задержали разыскиваемого Интерполом террориста
17:32
Доказано: возраст старения шеи изменился
17:13
В США придумали, как задержать строительство Nord Stream 2
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus