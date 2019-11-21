21.11 20:01 MIGnews.com

В "Кахоль Лаван" припомнили Нетаниягу его старое заявление

"ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל. כי קיים חשש, אני חייב להגיד, אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי". pic.twitter.com/vFYq8RHy0a — כחול לבן (@Kachollavan19) November 21, 2019

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Партия «Кахоль Лаван» опубликовала в социальной сети Twitter видео выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу 11-летней давности, когда тогдашний премьер Эхуд Ольмерт боролся с обвинениями в коррупции.Тогда лидер «Ликуда» заявлял, что премьер-министр не может выполнять свои обязанности в рамках уголовного расследования."Премьер-министр, глубоко занятый расследованиями, не имеет морального и общественного мандата на принятия судьбоносных решений от лица Израиля. Должен сказать, что существует страх, и он реален и не беспочвенен, что он будет принимать решения в своих личных интересах, для политического выживания, вопреки национальным интересам", - говорит Нетаниягу на видео.