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В `Кахоль Лаван` припомнили Нетаниягу его давнишнее слова | Фото:21.11 20:01   MIGnews.com

В "Кахоль Лаван" припомнили Нетаниягу его старое заявление

Партия «Кахоль Лаван» опубликовала в социальной сети Twitter видео выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу 11-летней давности, когда тогдашний премьер Эхуд Ольмерт боролся с обвинениями в коррупции.

Тогда лидер «Ликуда» заявлял, что премьер-министр не может выполнять свои обязанности в рамках уголовного расследования.



"Премьер-министр, глубоко занятый расследованиями, не имеет морального и общественного мандата на принятия судьбоносных решений от лица Израиля. Должен сказать, что существует страх, и он реален и не беспочвенен, что он будет принимать решения в своих личных интересах, для политического выживания, вопреки национальным интересам", - говорит Нетаниягу на видео.


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