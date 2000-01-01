21.09 07:22 MIGnews.com

Гонконг: сторонники Китая борются с граффити за демократию

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Группы прокитайских протестующих в субботу, 21 сентября, стерли "стены Леннона" с антиправительственными протестными граффити по всему Гонконгу. Десятки сторонников Пекина оказались не согласными с призывами к демократии и осуждением вмешательства Китая в бывшую британскую колонию.Граффити рассеялись по всему городу, на автобусных остановках и в торговых центрах, под пешеходными мостами и вдоль пешеходных дорожек.Протесты в Гонконге начались в июне после закона об эсктрадиции в Китай.Про-пекинский городской законодатель Юниус Хо, который открыто критиковал протесты, призвал своих сторонников смыть все надписи на сотнях "стен Леннона". Они названы в честь стены Джона Леннона в контролируемой коммунистами Праге в 1980-х годах, которую разукрасили словами из песен "Битлз" и политическими лозунгами. Однако, Хо сказал, что ради безопасности стены очищены не будут, только улицы."Мы будем очищать окружающую среду мирным и рациональным подходом", - сказал он. Протестующие заявили, что буду защищаться в случае нападения.