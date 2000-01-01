21.09 14:45 MIGnews.com

Айман Уда: главная проблема - насилие в арабском обществе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ибрагим а-Саади и Биан Башкар-Даля были убиты во время свадьбы в бедуинском городе Басмат Табун на севере Израиля, в субботу, 21 сентября. Это произошло вскоре после убийства Адиба Дирави, который был застрелен в деревне Ясиф, и Ияда Хамза Бадира, имама, который был убит в своей машине.Член Кнессета Айман Уда прокомментировал случившееся в своем аккаунте в Твиттере: "Выборы окончены, но эпидемия преступности в арабском обществе продолжается. Четверо убиты за день. Это первая проблема, к которой мы обратимся. У нас нет выбора, кроме как вернуть безопасность на улицы и жить в обществе, свободном от огнестрельного оружия".Глава совета Басмат-Табуан Раад Забидат решительно осудил убийства и призвал провести экстренную конференцию: "Я решительно осуждаю стрельбу, которая привела к гибели двух дорогих и уважаемых людей, что сделало свадебную церемонию скорбной.""Мы призываем провести экстренную конференцию в 13:00 в общинном центре Забидат, в которой примут участие арабские депутаты, главы советов и представители Национального комитета по салах, а также участники, администраторы и руководители школ. Цель - обсудить дело об убийстве, принести спокойствие и предложить практические решения".По словам очевидцев, молодой человек ворвался на церемонию бракосочетания в поселке, расположенном недалеко от Хайфы, и обстрелял собравшихся. Два молодых человека погибли, двое получили ранения. Вероятно, стрельба произошла из-за предыдущего конфликта между молодыми людьми.По статистике, 59 ​​арабов в Израиле были убиты с начала этого года, в том числе 10 женщин. За весь 2018 год это число составило 76.В августе прошлого года государственный контролер Матаньяху Энгельман отметил, что силам безопасности, полиции и "Шин Бет" не удалось изъять нелегальное оружие в арабском обществе, что, по его словам, привело к увеличению числа убийств среди населения.Высший комитет по контролю за арабскими гражданами Израиля, а также главы арабских властей и члены Кнессета недавно организовали демонстрации протеста, чтобы оказать давление на полицию, в частности, для борьбы с организованной преступностью в арабском обществе. Акция протеста прошла перед полицейским участком в Яффо.