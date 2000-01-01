21.09 12:28 MIGnews.com

"Любая страна, напавшая на Иран, превратится в поле битвы"

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В субботу, 21 сентября, командующий Корпусом стражей исламской революции предупредил, что любая страна, напавшая на Исламскую Республику, превратится в "главное поле битвы". "Кто хочет, чтобы их земля стала главным полем битвы, продолжайте", - заявил на пресс-конференции в Тегеране командующий КСИР генерал Хоссейн Салами."Мы никогда не допустим, чтобы война началась на территории Ирана. Мы надеемся, что они не совершат стратегической ошибки, как это было раньше", сказал Салами, перечислив военные "приключения" США против Ирана.Он выступил с речью в музей Исламской революции и Святой обороны Тегерана во время открытия выставки "захваченных" беспилотников, в том числе американских. Салами также заявил, что его силы готовы к бою и "по любому сценарию", поскольку ядерная сделка Ирана с мировыми державами рушится, а напряженность в отношениях с США возрастает.Он добавил: "Если кто-нибудь пересечет наши границы, мы по ним ударим".В пятницу, 20 сентября, Пентагон объявил об отправке дополнительных войск США для противоракетной обороны в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.