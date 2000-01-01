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Нетаниягу вручил премию `Берешит` Роберту Крафту Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля21.06 13:50   MIGnews.com

Нетаниягу вручил премию "Берешит" Роберту Крафту

Вчера вечером в Иерусалимском театре состоялась церемония вручения премии "Берешит", основанной в 2012 году по инициативе главы правительства Биньямина Нетаниягу. Учредителями премии являются правительство Израиля, фонд Genesis Prize Foundation и Еврейское агентство "Сохнут".

В этом году лауреатом премии "Берешит" стал Роберт Крафт за его приверженность Израилю и многолетний вклад в поддержку еврейской общины.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вручил премию лауреату и заявил: «На заре зарождения современного сионизма его основатели не утверждали, что нападения на еврейский народ прекратятся, когда у нас будет еврейское государство. Они поясняли, что мы сможем защитить себя от этих нападений, когда у нас будет еврейское государство. Мы создали прекрасную страну, армию и экономику, основанную на идее свободного рынка.

Антисемитизм поднимает голову и в Соединенных Штатах. Его последствия ужасны. Мы должны нанести ответный удар. Роберт Крафт делает это. Он приверженец борьбы против BDS, борьбы с ложью против Израиля, приверженец поддержки Государства Израиль».


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