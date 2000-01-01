21.05 10:40 MIGnews.com

"Только от Ирана зависит, какова будет его судьба"

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сделал заявление в связи с ростом напряженности в регионе.Джубейр заявил: "Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и не стремится к ней. Она сделает все от нее зависящее для предотвращения войны. В то же время, мы подтверждаем, что если противная сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью, и будет защищать себя и свои интересы. Мы хотим мира и стабильности в регионе, но мы не будем спокойно сидеть и смотреть на продолжающиеся иранские атаки. Мяч - у иранской стороны, и только от Ирана зависит, какова будет его судьба”.Рияд обвинил Тегеран в организации атаки беспилотников против нефтепровода в Янбу, а также атак против четырех танкеров на рейде порта Фуджейра.30 мая в Мекке, по приглашению короля Саудовской Аравии состоится саммит лидеров арабских государств, посвященный обсуждению последствий этих атак. В связи с этим министерство иностранных дел ОАЭ заявило: “Существующие критические обстоятельства требуют единого ответа арабских государств и государств залива, единой реакции на возникшие риски”.