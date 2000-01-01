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`Только от Ирана зависит, какова будет его судьба` 21.05 10:40   MIGnews.com

"Только от Ирана зависит, какова будет его судьба"

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сделал заявление в связи с ростом напряженности в регионе.

Джубейр заявил: "Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и не стремится  к ней. Она сделает все от нее зависящее для предотвращения войны. В то же время, мы подтверждаем, что если противная сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью, и будет защищать себя и свои интересы. Мы хотим мира и стабильности в регионе, но мы не будем спокойно сидеть и смотреть на продолжающиеся иранские атаки. Мяч - у иранской стороны, и только от Ирана зависит, какова будет его судьба”.

Рияд обвинил Тегеран в организации атаки беспилотников против нефтепровода в Янбу, а также атак против четырех танкеров на рейде порта Фуджейра.

30 мая в Мекке, по приглашению короля Саудовской Аравии состоится саммит лидеров арабских государств, посвященный обсуждению последствий этих атак. В связи с этим министерство иностранных дел ОАЭ заявило: “Существующие критические обстоятельства  требуют единого ответа арабских государств и государств залива, единой реакции на возникшие риски”.


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