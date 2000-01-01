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Наследный принц ОАЭ хочет посетить Иерусалим 21.05 08:11   MIGnews.com

Наследный принц ОАЭ хочет посетить Иерусалим

По словам журналиста и автора д-ра Майка Эванса, наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов хочет посетить Израиль, сообщает Arutz Sheva.

На вопрос, почему лидеры стран Персидского залива сегодня кажутся более открытыми для Израиля, Эванс сказал, что частично ответственна за это «антитеррористическая технология для мира» Нетаниягу, добавив, что Бен Салман говорит «удивительные вещи об Израиле».

Доктор Эванс похвалил президента США Дональда Трампа и Нетаниягу, сказав: «У вас сейчас есть два лидера, которых никогда не было в истории Израиля: Нетаниягу и Трамп. Ни один премьер-министр никогда не имел таких отношений с американским президентом».

Доктор Эванс также обвинил Палестинскую администрацию в том, что она является «исламской мафией», которая «грабит и насилует палестинский народ».


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