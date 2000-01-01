"Это пренебрежение жизнями солдат и мирных жителей"
Глава регионального совета Самарии Йосси Даган раскритиковал решение оборонного ведомства одобрить передачу Европейским союзом бронетехники Палестинской автономии. Транспортные средства, которые были переданы службам безопасности Палестинской администрации в качестве подарка от ЕС, по сообщениям, были отправлены в Иудею и Самарию через Иорданию.
Даган сказал, что передача бронетехники - это "полное пренебрежение человеческой жизни и принятие неприемлемого риска как для жизни солдат ЦАХАЛа, так и для жизни жителей Иудеи и Самарии".
"Любой разумный человек понимает, что поставка бронетехники с автоматами для террористов в военной форме - это решение, которое может стоить много крови", - говорит Даган. "Многие террористические акты в Иудее и Самарии, в ходе которых были убиты еврейские солдаты и гражданские лица, были совершены солдатами или полицейскими ФАТХ Палестинской автономии", - сказал он.
"Удивительно, что те люди, которые участвовали в демонстрациях "Не давайте им оружие" в дни Осло, теперь дают им бронированные автомобили."