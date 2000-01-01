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Заместитель посла ЕС отказался посетить Иудию и Самарию | Фото:21.05 18:09   MIGnews.com

Заместитель посла ЕС отказался посетить Иудию и Самарию

Член Кнессета Шаррин Хаскель ("Ликуд") встретилась сегодня с заместителем посла ЕС в Израиле Бенуа Шафазом.

Заместитель посла ответил отказом на приглашение Хаскель посетить Иудею и Самарию. "Мы говорили об отношениях между ЕС и Израилем и напряженности между сторонами", - сказала она.

"Заместитель посла сказал, что Европейский Союз тратит 60 процентов своих исследований на Государство Израиль. Я говорила с ним об экологическом сотрудничестве в Иудее и Самарии, а также пригласила его посетить этот район, чтобы воочию увидеть проблему загрязненных водотоков и загрязнение окружающей среды в Офре, Хар-Браче и северной Самарии."

Однако заместитель посла отклонил её приглашение: "К сожалению, заместитель посла объявил, что не может выехать за "зеленую линию", но был бы рад организовать поездку делегации Европейского союза в Палестинскую автономию для изучения этой темы".


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