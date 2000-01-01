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`Наблюдается значительный рост насилия в арабских общинах` | Фото:21.05 16:41   MIGnews.com

"Наблюдается значительный рост насилия в арабских общинах"

Высший комитет по деятельности арабской общественности созвал сегодня экстренное совещание в муниципалитете Бака аль-Гарбия после недавней волны убийств в арабских общинах.

"Проблема насилия стала главной проблемой, которая волнует арабскую общественность, и мы требуем всеобъемлющего плана по борьбе с преступностью в арабских общинах и по сбору всего незаконного оружия", - сказал депутат Юсеф Джабарин (Хадаш-Таал), который участвовал во встрече.

Джабарин также сказал, что "после интенсивного подавления организованной преступности в еврейском обществе и ареста большинства руководителей преступных организаций в различных случаях в арабском обществе наблюдается значительный рост организованной преступности".


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