21.05 16:41 MIGnews.com

"Наблюдается значительный рост насилия в арабских общинах"

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Высший комитет по деятельности арабской общественности созвал сегодня экстренное совещание в муниципалитете Бака аль-Гарбия после недавней волны убийств в арабских общинах."Проблема насилия стала главной проблемой, которая волнует арабскую общественность, и мы требуем всеобъемлющего плана по борьбе с преступностью в арабских общинах и по сбору всего незаконного оружия", - сказал депутат Юсеф Джабарин (Хадаш-Таал), который участвовал во встрече.Джабарин также сказал, что "после интенсивного подавления организованной преступности в еврейском обществе и ареста большинства руководителей преступных организаций в различных случаях в арабском обществе наблюдается значительный рост организованной преступности".