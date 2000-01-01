21.05 10:15 MIGnews.com

Коалиция в шоке: Ликуд отказал кандидату в госконтролеры

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Источники в ультраортодксальных партиях сообщают, что Биньямин Нетаниягу в последний момент отказался от ранее заключенных договоренностей и отказался от поддержки кандидатуры адвоката Михаль Розенбойм на пост государственного контролера Израиля.Источники утверждают, что Нетаниягу принял такое решение под воздействием своего сына, Яира.Вместо Розенбойм, коалиция предложит на этот пост бухгалтера Матияху Энгельмана. Его соперником от оппозиции станет генерал в отставке Гиора Ром.Государственного контролера будут выбирать на заседании Кнессета 3 июня. Впервые госконтролером будет не отставной судья.Вечером 20 мая Нетаниягу вызвал в свой офис главу фракции Яадут А-Тора и проинформировал его, что не будет поддерживать кандидатуру адвоката Розенблюм - после того, как пресс-представитель Нетаниягу заявил, что она будет одним из двух кандидатов, поддерживаемых коалицией.Узнав о том, что ее больше не поддержваитют, Розенбойм сняла свою кандидатуру с голосования.Розенбойм представляла город Бней-Брак на разбирательстве петиции партии Мерец, требовавшей обязать муниципалитет города размещать рекламу с изображениями женщин. Розенбойм считается близкой к руководству Яадут А-Тора и ШАСа. Представители Яадут А-Тора заявили, что партия шокирована" внезапным изменением мнения Нетаниягу.Окончательный кандидат коалиции, Энгельман с 2010 года работал заместителем директора Техниона, а с 2014- директором Техниона. До этого он был директором Иерусалимского Инженерного Колледжа и работал в бухгалтерской фирме.