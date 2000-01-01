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flickr 21.05 17:22   MIGnews.com

Подводный флот ВМС Израиля прошел 6-дневные учения

Подводный флот ВМС Израиля прошел испытания в рамках неожиданных шестидневных учений, имитирующих начало войны, направленных на изучение уровня боевой готовности подводных лодок и военных.

Учения, которые начались в прошлую субботу вечером и закончились в четверг, изучали возможности подводных лодок, работающих глубоко на территории противника, как сообщает армия.

В ходе учений подводные лодки ВМС Израиля сотрудничали вместе с элитным подразделением военно-морского флота "Шайтет-13", боевой флотилией, эскадрильей патрульных катеров и израильскими военно-воздушными судами.

"Во время учений особое внимание уделялось центральным аспектам подводных флотилий в чрезвычайной ситуации, в том числе сбору разведывательной информации, совместной работе с другими подразделениями военно-морских сил и военно-воздушных сил", - сообщили в ЦАХАЛе.

Эти учения были "вершиной в процессе превращения" подводного флота в более "значительную силу" ВМС Израиля.

В настоящее время у Израиля есть 3 подводных лодки типа "Дельфин" и 2 подводные лодки "Дельфин 2" (еще одна должна быть доставлена в 2018 году). Говорят, что подводные лодки имеют срок годности около 30 лет, что делает их устаревшими уже через 10 лет.
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