21.04 18:41 MIGnews.com

Почему правительство "выкорчевывает" социальное жилье?

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В связи с 70-летием государства Израиль правительство объявило о своем намерении передать все квартиры из фонда социального жилья в собственность тем нуждающимся семьям, кто в них живет. Радоваться или огорчаться?В 1960 году фонд социального жилья составлял 200 тысяч квартир, в 1998 году – 110 тысяч, в 2017 году сократился до 55 тысяч. Вместе с тем, 25.000 семей пожилых репатриантов стоят в очереди на социальное жилье и вынуждены отдавать значительную часть своего пособия по старости (до 70%) на оплату аренды жилья. Именно поэтому многие из них живут в глубокой бедности. В этой статье мы обсудим, почему правительство хочет распродать весь фонд социального жилья, а также, почему оно не использует этот фонд, чтобы расселить в нем очередников - пожилых репатриантов.Основная причина того, что после 20-25 лет работы в Израиле большинство пожилых репатриантов живут в бедности, заключается в той жилищной политике, которая проводится государством с самого начала массовой алии 90-х годов.Около половины цены с каждой вновь построенной квартиры, как известно, попадает в госказну в виде различных налогов. Это является особенностью налоговой политики правительства Израиля. Дефицит жилья, возникший в результате массовой алии 90-х (более 330 тысяч семей репатриантов), привел к росту цен на квартиры и к росту доходов госказны с рынка недвижимости.Росту цен на недвижимость способствовала также финансовая политика Банка Израиля, который в течение многих лет поддерживает очень низкую банковскую ставку и стимулирует тем самым многих состоятельных граждан, включая многих депутатов Кнессета, инвестировать свои финансовые средства в недвижимость.В 2009 году объединение строительных подрядчиков сообщило, что доходы правительства с рынка недвижимости составили около 15 млрд шек. Поскольку с тех пор цены на квартиры удвоились, то доходы госказны с этого рынка в 2017 году достигли 25-30 млрд. шек. Эти доходы можно оценить и таким способом: если в Израиле строится около 40-50 тысяч квартир в год (причем каждая из них стоит в среднем 1,44 млн. шек), то в госказну поступит от 28.8 до 36 млрд шек. (50% цены с каждой квартиры). Доходы инвесторов с рынка недвижимости составили в 2015 году 22 млрд шек.По нашим оценкам доходы банков, дающих ипотечные ссуды, составляют 24 млрд. шек, а доходы строительных фирм -10 млрд. шек. Рынок недвижимости в Израиле превратился в "золотую жилу", в новый "Клондайк". Он является сегодня самым большим сектором израильской экономики, приносящим баснословные доходы государству и его подельщикам в этом спекулятивном бизнесе, построенном на эксплуатации репатриантов 90-х и других граждан, не имеющих собственно го жилья.Благодаря массовой алие 90-х, доходы государства с рынка недвижимости за последние 29 лет составили более 450 млрд. шек или более 100 млрд. долларов. Это больше, чем могут дать газовые месторождения у берегов Израиля, и в 5 раз превышает доходы со знаменитых золотых приисков на реке Клондайк в Канаде, где за 100 лет их эксплуатации было намыто золота на 17,2 млрд долларов (в ценах 2014 года).Доходы с рынка недвижимости вносят большой вклад в госбюджет страны (от 5% до 8%). Эти доходы оплачиваются трудом граждан, которые не имеют собственного жилья, арендуют его на свободном рынке съемных квартир или же покупают квартиру под ипотечную ссуду. Цены на покупку жилья и на его аренду удвоились за последние 10 лет, а с 1989 года выросли в 3-4 раза и более.В отличие от цен на жилье зарплата трудящихся за последние 10 лет выросла крайне незначительно, в среднем на 6%. Суммарно в течение последних 20-25 лет расходы репатриантов алии 90-х на аренду жилья или на выплату машканты увеличились на 400-600 тысяч шекелей и более. Репатрианты алии 90-х могли бы безбедно жить на старости лет, если бы не тратили львиную долю своих доходов для решения жилищной проблемы.Значительный вклад в доходы госказны, инвесторов и поддержание высоких цен на рынке недвижимости вносят десятки тысяч пожилых репатриантов, живущих на съемных квартирах. Как рассказал заместитель мэра Ашдода Владимир Гершов, после того, как в первой половине "нулевых" годов там были сданы в эксплуатацию возведенные Компанией по развитию города, которую он возглавляет, сразу несколько "микбацей диюр", стоимость аренды жилья в Ашдоде вслед за этим значительно сократилась.Такого же эффекта в городе ожидают и от сданного Компанией в конце 2017 года еще одного "микбацей диюр" на 257 квартир. Его построили в рамках правительственной программы строительства социального жилья на общественных землях ("карка хума"), инициированного министром алии и интеграции Софой Ландвер.Этот пример иллюстрирует тот факт, что живущие на съемном жилье пожилые репатрианты во многом содействуют поддержанию высоких цен на рынке недвижимости, и объясняет, почему правительство заморозило строительство социального жилья на 10 лет, с 2003 по 2013 год. Это было сделано не из-за отсутствия денег в госказне, а для того, чтобы поддержать цены на рынке недвижимости на более высоком уровне.Известно, что строительство социального жилья для всех нуждающихся в нем репатриантов оценивается всего в 7 млрд. шек. Правительство же потратило в качестве помощи в аренде жилья пожилым репатриантам с начала массовой алии 90-х более 20 млрд.шек.Репатрианты алии 70 х годов из СССР оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, кто приехал в 90-е, поскольку им не пришлось втридорога платить за решение своей жилищной проблемы. До начала алии 90-х во многих городах можно было купить квартиру всего за 20-30 тысяч шекелей. Кроме того, правительство в 70-е обеспечивало всех нуждающихся социальным жильем, и поэтому среди пожилых репатриантов этой "волны" алии очень мало пенсионеров, живущих ниже черты бедности. Средний размер накопительной пенсии у них 8.231 шек, и ее имеют 41% из них. У пожилых репатриантов алии 90-х только 15% имеют эту пенсию, и она составляет 2.716 шек (в среднем), т.е. в 3 раза меньше.Есть много свидетельств того, что жилищный кризис, вызванный дефицитом жилья и ростом цен на него, был создан и искусственно поддерживался всеми правительствами, бывшими у власти с самого начала массовой алии из бывшего СССР. Об этом говорят, в частности, рекомендации комиссии проф. Мануэля Трахтенберга, которая по заказу правительства в 2011 году проанализировала причины жилищного кризиса.Эта комиссия пришла к выводу, что правительство недостаточно использовало свои возможности регулятора, чтобы остановить рост цен на недвижимость (другими словами, не сделало необходимых усилий, чтобы увеличить объем строительства). Вначале 1990-х гг. правительство Израиля не использовало 10 млрд.долларов, предложенных Израилю правительством США в качестве займа, для строительства жилья репатри антам.В 1994 году я задал вопрос министру абсорбции Яиру Цабану, почему правительство не использует эту возможность? Цабан ответил мне, что премьер-министр Ицхак Рабин считает, что государство уже достаточно много потратило денег, чтобы помочь репатриантам из бывшего СССР успешно интегрироваться в израильское общество. И поэтому нет необходимости использовать этот займ для строительства жилья. Если бы правительство Рабина использовало их тогда по назначению, то это воспрепятствовало бы созданию дефицита на рынке недвижимости.Этим же стремлением - не дать упасть ценам на рынке недвижимости - объясняется тот факт, что Кнессет и правительство приняли решение распродать по бросовым ценам (скидка до 85%) более 100 тысяч квартир из фонда социального жилья (законопроект Рана Коэна 1998 года). Логическим развитием этого закона является намерение правительства передать все (!) оставшиеся квартиры из фонда социального жилья (55 тысяч) в личную собственность проживающих в них семей. Если бы 25 тысяч семей репатриантов – очередников министерства алии и интеграции - получили квартиры из фонда социального жилья и перестали арендовать жилье на свободном рынке, то это привело бы к падению цен на рынке недвижимости и уменьшению доходов казны с этого рынка. Намерение правительства раздать остатки фонда социального жилья семьям, проживающим в них, свидетельствует о том, что государство продолжает дискриминировать и эксплуатировать пожилых репатриантов.Государство заинтересовано в том, чтобы десятки тысяч пожилых репатриантов и дальше продолжали жить в съемных квартирах. Репатрианты алии-90-х сыграли роль "растопки" для разогрева рынка недвижимости и получения максимальных доходов госказны с этого рынка. Во многом этим и объясняется так называемое "израильское экономическое чудо", о котором так любят говорить в связи с юбилеем страны.Репатрианты оказались жертвами стремления всех правительств последних 25 лет получать высокие доходы с рынка недвижимости. Правительство должно заботиться не только о тех, кто живет в квартирах общественного фонда социального жилья и кому правительство хочет раздать остатки фонда социального жилья, но также и о тех пожилых репатриантах, кто стоит в очереди на социальное жилье и бедствует из-за того, что значительную часть своего пособия по старости отдаёт, чтобы оплатить арендуемое жильё.Правительство, в частности, должно поддержать законопроекты депутатов Ю.Малиновской, О.Форера (НДИ) и Т.Плосков («Кулану») об обеспечении продовольственной безопасности нуждающихся пенсионеров. Речь идет о том, что все пожилые репатрианты, живущие на съемном жилье, будут получать продовольственные ваучеры.Чтобы содействовать решению жилищной проблемы пожилых репатриантовд, живущих на съемном жилье, Движение "Хазит аКавод" совместно с депутатом Кнессета Константином Развозовым ("Еш Атид") подали иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ) против дискриминации правительством этой группы израильтян.Дискриминация проявляется в том, что размер дотации на съем жилья, выплачиваемой пожилым репатриантам, в несколько раз меньше, чем другим социально слабым группам населения. Кроме того, пожилые репатрианты, стоящие в очереди министерства алии и интеграции, ждут получения социального жилья по 15-20 лет, в то же время в очереди министерства строительства его получают в течение 3-5 лет.Межминистерская комиссия по пенсионному обеспечению репатриантов, работавшая в 2016 году под руководством Зеэва Элькина, рекомендовала удвоить размер дотации на съем жилья пожилым репатриантам, арендующим его на частном рынке. Однако до сих пор эта рекомендация осталась невыполненной. БАГАЦ планирует рассмотреть наш иск в июне 2018 года.