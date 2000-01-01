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Либерман сказал, кто виноват в смерти арабского подростка21.04 12:51   MIGnews.com

Либерман сказал, кто виноват в смерти арабского подростка

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил ХАМАС в гибели 15-летнего палестинца в ходе столкновений у границы между Израилем и Газой. Глава оборонного ведомства отметил, что беспорядки на границе выгодны ХАМАСу в продолжение террора против израильского государства.

"Лидеры ХАМАСа – единственные виновники гибели мальчика. Эти трусливые лидеры, которые прячутся за спинами женщин и детей отправляют их [на границу] в качестве живого щита для того, чтобы они могли продолжить копать туннели и совершать террористические нападения против Государства Израиль", - цитирует Times of Israel слова Либермана.

Министр обороны призвал жителей Газы не приближаться к пограничному забору, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
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