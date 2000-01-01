21.03 09:52 MIGnews.com

Только Эхуд Барак выступил против удара по реактору

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По сообщению Радио Галей ЦАХАЛ министр обороны Эхуд Барак был единственным, кто выступил против решения о нанесении удара по сирийскому ядерному реактору в Дейр эз-Зур в 2007 году.Барак был назначен на должность министра обороны за два месяца до атаки 5 сентября. Барак заявлял, что ему необходимо “разобраться” с сирийским досье и говорил, что атаку следует “отложить” до весны 2008 года.Проблема заключалась в том, что по оценкам разведки, в распоряжении Израиля было лишь двухмесячное окно возможностей - до сентября 2007 года. После этого сирийцы запустили бы реактор, и его уничтожение привело бы к не поддающемся учету экологическим последствиям.Галей ЦАХАЛ описывают эпизод, когда в ходе одного из обсуждений возможных действий Израиля в Сирии Барак не дал выступить начальнику отделения планирования ВВС, собирающемуся продемонстрировать план атаки. Барак сказал ему: “Сядь и заткнись. Я - единственный человек, который представляет здесь систему безопасности”.Барак, в конечном итоге, непосредственно перед операцией сменил свое мнение, и проголосовал за атаку на решающем заседании правительства в конце августа 2007 года.